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Gürcistan-Ukrayna maçında gol sesi çıkmadı!

UEFA Uluslar Ligi'nde Gürcistan ile Ukrayna, Lig B Grup 2 maçında berabere kaldı.

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Gürcistan-Ukrayna maçında gol sesi çıkmadı!

UEFA Uluslar Ligi'nde Gürcistan ile Ukrayna, Lig B Grup 2 maçında karşı karşıya geldi.

Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte Uluslar Ligi'nde ikinci maçında da mağlup olmayan Ukrayna 4 puana yükseldi ve maç fazlasıyla lider oldu. Gürcistan ise 1 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Grubun diğer maçında Kuzey İrlanda ile Macaristan kozlarını paylaşacak.

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