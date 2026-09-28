Gürcistan-Ukrayna maçında gol sesi çıkmadı!
UEFA Uluslar Ligi'nde Gürcistan ile Ukrayna, Lig B Grup 2 maçında berabere kaldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde Gürcistan ile Ukrayna, Lig B Grup 2 maçında karşı karşıya geldi.
Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı.
Bu sonuçla birlikte Uluslar Ligi'nde ikinci maçında da mağlup olmayan Ukrayna 4 puana yükseldi ve maç fazlasıyla lider oldu. Gürcistan ise 1 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Grubun diğer maçında Kuzey İrlanda ile Macaristan kozlarını paylaşacak.
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