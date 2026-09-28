CANLI | Kuzey İrlanda-Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda Kuzey İrlanda ile Macaristan kozlarını paylaşacak. Michael O'Neill yönetimindeki ev sahibi ekip, Gürcistan deplasmanında aldığı kritik galibiyetin ardından sahasında üç puan hedefliyor. Macaristan ise Ukrayna yenilgisini telafi etmek için sahaya çıkacak. İşte Kuzey İrlanda - Macaristan maçının saati, yayın kanalı ve canlı izleme detayları...