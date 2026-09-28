CANLI | Kuzey İrlanda-Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda Kuzey İrlanda ile Macaristan kozlarını paylaşacak. Michael O'Neill yönetimindeki ev sahibi ekip, Gürcistan deplasmanında aldığı kritik galibiyetin ardından sahasında üç puan hedefliyor. Macaristan ise Ukrayna yenilgisini telafi etmek için sahaya çıkacak. İşte Kuzey İrlanda - Macaristan maçının saati, yayın kanalı ve canlı izleme detayları...
Kuzey İrlanda - Macaristan maçı canlı anlatım linki!
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan Kuzey İrlanda - Macaristan karşılaşmasıyla devam ediyor. B Grubu'nda mücadele eden iki takım, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü Belfast'taki Windsor Park'ta karşı karşıya gelecek. Gürcistan deplasmanında aldığı dramatik galibiyetle turnuvaya üç puanla başlayan Kuzey İrlanda, taraftarı önünde kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. İlk maçında Ukrayna'ya mağlup olan Macaristan ise zorlu deplasmanda puan arayacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Kuzey İrlanda - Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.
KUZEY İRLANDA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Uluslar Ligi B Grubu kapsamında oynanacak Kuzey İrlanda - Macaristan maçı, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
KUZEY İRLANDA - MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Kuzey İrlanda - Macaristan karşılaşmasının başlama saati 21.45 olarak açıklandı. Mücadele, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta oynanacak.
KUZEY İRLANDA - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Kuzey İrlanda - Macaristan karşılaşması S Sport Plus'ta yayınlanacak.
KUZEY İRLANDA, GÜRCİSTAN GALİBİYETİNİN ARDINDAN SAHASINDA
Kuzey İrlanda, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın uzun süre golsüz devam etmesinin ardından Shea Charles, 99. dakikada attığı golle takımına üç puanı getirdi.
Michael O'Neill'in öğrencileri, bu sonuçla B Grubu'na galibiyetle başladı. Kuzey İrlanda, Macaristan karşısında da kazanarak gruptaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
Gürcistan karşılaşmasında kaleci Pierce Charles da kurtardığı penaltıyla galibiyette önemli rol oynadı. Takım, Belfast'ta taraftarının desteğiyle bu performansı sürdürmek istiyor.
MACARİSTAN, İLK YENİLGİNİN ARDINDAN GALİBİYET ARIYOR
Macaristan, Uluslar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Ukrayna'ya mağlup oldu. B Grubu'na puansız başlayan ekip, Kuzey İrlanda deplasmanında alacağı sonuçla yarışa yeniden ortak olmayı hedefliyor.
İki takımın mücadelesi, grup sıralaması açısından önem taşıyor. Kuzey İrlanda galibiyet serisini sürdürmek, Macaristan ise ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.
KUZEY İRLANDA - MACARİSTAN MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN