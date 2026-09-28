İsveç - Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak İsveç - Polonya karşılaşması 28 Eylül Pazartesi saat 21.45'te A Para'da canlı yayınlanacak. İşte maçın yayın bilgileri...

İsveç-Polonya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan İsveç - Polonya karşılaşmasıyla devam ediyor. B Grubu'nda mücadele eden iki ekip, 28 Eylül Pazartesi günü Strawberry Arena'da karşı karşıya gelecek. İsveç, taraftarı önünde kazanarak gruptaki liderlik konumunu güçlendirmeyi hedeflerken Polonya da deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "İsveç - Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İsveç - Polonya mücadelesi Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak ve A Para ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSVEÇ - POLONYA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi B Grubu kapsamında oynanacak İsveç - Polonya maçı, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

İSVEÇ - POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İsveç - Polonya karşılaşmasının başlama saati 21.45 olarak açıklandı. Mücadele İsveç'in başkenti Stockholm'deki Strawberry Arena'da oynanacak.

İSVEÇ - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveç - Polonya maçı Türkiye'de A Para kanalından canlı yayınlanacak.

A PARA CANLI İZLE! İSVEÇ - POLONYA MAÇI CANLI YAYIN

İsveç - Polonya karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, A Para'nın resmi yayın kanallarını ve yayın akışını kontrol edebilir. Yayın erişimi ve platform bilgileri için kanalın resmi kaynaklarının kullanılması gerekiyor.

İSVEÇ, POLONYA KARŞISINDA LİDERLİK PEŞİNDE

İsveç, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Romanya'yı 2-1 mağlup ederek gruba üç puanla başladı. Bu sonuçla B Grubu'nda üst sıralarda yer alan İsveç, Polonya karşısında da kazanarak avantajını korumak istiyor.

Romanya karşısında savunma performansıyla dikkat çeken İsveç, rakibine sınırlı sayıda net fırsat verdi. Ancak son dönemdeki genel performansında istikrar arayan ekip, Polonya karşısında da etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor.

POLONYA, DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Polonya ise gruptaki ilk karşılaşmasında Bosna-Hersek ile golsüz berabere kaldı. Bir puanla üçüncü sırada bulunan Polonya, İsveç deplasmanında alacağı sonuçla gruptaki konumunu güçlendirmek istiyor.

İki takımın mücadelesi, B Grubu'ndaki sıralama açısından önem taşıyor. İsveç sahasında galibiyet ararken Polonya da zorlu deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor.

İSVEÇ - POLONYA MAÇI CANLI YAYIN EKRANI (TIKLA-İZLE)