A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı konuk ediyor. Fransa karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından sahasında kritik bir sınava çıkacak olan ay-yıldızlılar, Bursa'da 3 puan için mücadele edecek. Peki Türkiye-İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte milli maçın yayın bilgileri...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, A Ligi 1. Grup'taki kritik mücadelede İtalya ile karşı karşıya gelecek. Fransa karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından puan hasretini sonlandırmak isteyen Milliler, Bursa'da İtalya karşısında sahaya çıkacak. Futbolseverlerin karşılaşma öncesinde en çok araştırdığı konuların başında ise "Türkiye-İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu geliyor. İşte milli maçın yayın bilgileri...

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynanacak Türkiye-İtalya maçı 28 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadele Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-İtalya maçı atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM İTALYA KARŞISINDA 3 PUAN PEŞİNDE

A Milli Futbol Takımı, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nde tarihinin ilk A Ligi deneyimini yaşıyor. Türkiye, A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele ediyor.

Ay-yıldızlıların grup aşamasındaki ilk maçı Fransa karşısında oynandı. Kocaeli'de gerçekleşen mücadelede Türkiye, Kylian Mbappe'nin 54. dakikada attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın son bölümünde Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart görmesi de mücadelenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Bu sonuçla Türkiye gruba puansız başladı.

Milliler için İtalya karşılaşması bu nedenle kritik önem taşıyor. Ancak grubun diğer maçlarının sonuçları ve puan durumu nedeniyle karşılaşmanın ardından Türkiye'nin önünde daha uzun bir fikstür bulunuyor.

İTALYA DA TÜRKİYE KARŞISINDA ÇIKIŞ ARIYOR

İtalya da Uluslar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı.

İtalyanlar, A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Belçika'yı ağırladı. Roma'daki mücadeleyi Belçika 2-0 kazanırken, İtalya turnuvaya puansız başladı. UEFA'nın güncel fikstür ve sonuç listesinde de İtalya'nın Belçika'ya 2-0 mağlup olduğu görülüyor.

Dolayısıyla Bursa'daki karşılaşma iki takım açısından da grubun ilk haftasının ardından toparlanma fırsatı anlamına geliyor.

Türkiye'nin ardından İtalya için bir sonraki sınav ise Fransa deplasmanı olacak. Bu nedenle İtalyan Milli Takımı da Bursa'dan puan veya puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor.

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

A Milli Takım'ın 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki fikstürü şöyle:

25 Eylül: Türkiye - Fransa

Türkiye - Fransa 28 Eylül: Türkiye - İtalya

Türkiye - İtalya 2 Ekim: Belçika - Türkiye

Belçika - Türkiye 5 Ekim: İtalya - Türkiye

İtalya - Türkiye 12 Kasım: Türkiye - Belçika

Türkiye - Belçika 15 Kasım: Fransa - Türkiye

UEFA'nın resmi fikstüründe Türkiye'nin grup aşamasındaki tüm karşılaşmaları bu şekilde yer alıyor.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Türkiye, Fransa karşısında aldığı yenilgi nedeniyle İtalya karşılaşmasına puan kazanma hedefiyle çıkacak. İtalya da ilk maçında Belçika'ya kaybettiği için Bursa'da puan arayacak.

Bu açıdan bakıldığında Türkiye-İtalya karşılaşması, A Ligi 1. Grup'ta iki takımın da puan durumundaki konumunu değiştirebilecek önemli maçlardan biri olarak öne çıkıyor.

Milliler, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki ilk puanlarını almak ve sonraki karşılaşmalar öncesinde moral kazanmak istiyor.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI CANLI İZLE

Türkiye-İtalya maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler karşılaşmayı atv ekranlarından takip edebilecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Türkiye muhtemel 11: Bayındır, Çelik, Demiral, Bardakçı, Aydın, Özcan, Yüksek, Kadıoğlu, Güler, Aktürkoglu, Yılmaz

İtalya muhtemel 11: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Mandragora, Cambiaghi, P. Esposito, Raspadori