Norveç-Portekiz maçı CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede Norveç sahasında Portekiz'i konuk ediyor. Norveç-Portekiz maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Norveç - Portekiz maçını izlemek için tıklayınız...

A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede Norveç sahasında Portekiz'i konuk ediyor. A Ligi 4. Grup'ta yer alan Norveç ile Portekiz, 27 Eylül 2026 Pazar günü karşı karşıya geliyor. İki takım da turnuvanın ilk maçından galibiyetle ayrılırken, Ullevaal Stadı'nda oynanan mücadele gruptaki dengeler açısından da önem taşıyor. 21.45'te başlayan. Norveç-Portekiz maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. Norveç-Portekiz maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

NORVEÇ - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Norveç - Portekiz maçı 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 21.45'te başladı.

NORVEÇ - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveç - Portekiz maçı A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

🤩 UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor!



📺 Norveç - Portekiz maçı, bu akşam 21.45'te A Spor'da! pic.twitter.com/WC3ih7hBaD — A Spor (@aspor) September 27, 2026

A Spor canlı yayın

NORVEÇ - PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE

Futbolseverler Norveç-Portekiz karşılaşmasını resmi yayıncı A Spor üzerinden takip edebilecek. A Spor'un internet sitesinde canlı yayın bölümü de bulunuyor.

İLK 11'LER

Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes, Berge, Berg Odegaard, Nusa, Schjelderup, Haaland.

Portekiz: Costa, Cancelo, Veiga, Dias, Mendes, Neto, Palhinha, Conceicao, Felix, Neves, Ramos.

NORVEÇ - PORTEKİZ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

NORVEÇ TURNUVAYA GALİBİYETLE BAŞLADI

Norveç, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Danimarka'yı 3-2 mağlup etti. Ullevaal Stadı'nda oynanan karşılaşmada Norveç'in gollerini Oscar Bobb ve Erling Haaland kaydetti. Haaland, 18. dakikada ve 74. dakikada fileleri havalandırarak takımının galibiyetinde başrol oynadı. Danimarka'nın golleri ise Mikkel Damsgaard ve Rasmus Højlund'dan geldi. Norveç böylece A Ligi'ndeki ilk maçını 3 puanla tamamladı.

HAALAND YİNE SAHNE ALDI

Norveç'in en önemli hücum silahı Erling Haaland, Danimarka karşısında attığı iki golle milli takımındaki formunu sürdürdü. FIFA'nın maç değerlendirmesine göre Haaland'ın 74. dakikadaki golü Norveç'e 3-2'lik galibiyeti getirdi. Norveç, bu sonuçla Danimarka karşısında 26 yıl sonra elde ettiği ilk galibiyetini de aldı. Haaland'ın yanı sıra Martin Ødegaard ve Oscar Bobb da Norveç'in hücum planında öne çıkan isimler arasında bulunuyor.

NORVEÇ 2026 DÜNYA KUPASI'NDA TARİH YAZDI

Norveç, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez çeyrek finale kadar yükseldi. Stale Solbakken yönetimindeki Norveç, grup aşamasının ardından Fildişi Sahili ve Brezilya'yı eleyerek son sekize kaldı. Norveç, çeyrek finalde İngiltere ile karşılaştı ve uzatmalar sonunda sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Norveç'in Dünya Kupası'ndaki bu performansı, takımın Uluslar Ligi'ndeki mücadelesini de daha dikkat çekici hale getirdi.

PORTEKİZ DE 3 PUANLA BAŞLADI

Portekiz ise UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler'i 1-0 mağlup etti. Portekiz'in Galler karşısındaki galibiyetiyle birlikte iki takım da gruba 3 puanla başladı. Norveç, Danimarka'yı 3-2; Portekiz ise Galler'i 1-0 mağlup etti.

12. RANDEVU

Norveç ile Portekiz daha önce 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 8'ini Portekiz kazanırken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Norveç ise rakibi karşısında yalnızca 1 galibiyet alabildi. Norveç'in Portekiz'e karşı tek galibiyeti, 7 Eylül 2010 tarihinde oynanan Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında 1-0'lık skorla geldi. İki takım arasındaki son karşılaşma ise 29 Mayıs 2016'da oynandı ve Portekiz sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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