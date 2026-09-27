Almanya-Yunanistan maçı CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Yunanistan karşı karşıya geliyor. Mücadele Türkiye'de A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor. Almanya - Yunanistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Almanya - Yunanistan maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı sürüyor. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Almanya ile Yunanistan, 27 Eylül 2026 Pazar günü karşı karşıya geliyor. İki ülke milli takımları bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Bundesliga'nın maç öncesi verilerine göre Almanya bu karşılaşmaların 7'sini kazanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Almanya'nın rakibine karşı mağlubiyeti bulunmuyor. İki takım arasındaki son karşılaşma ise Haziran 2024'te oynandı ve Almanya sahadan 2-1 galip ayrıldı. Almanya - Yunanistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ALMANYA - YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta oynanan Almanya - Yunanistan maçı 27 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başladı.

ALMANYA - YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya - Yunanistan maçının Türkiye yayıncısı A Haber.

ALMANYA - YUNANİSTAN MAÇI CANLI İZLE

Almanya - Yunanistan karşılaşması A Haber'den canlı yayınlanıyor.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Almanya: Nübel, Bisseck, Tah, Vagnoman, Brown, Kimmich, Nmecha, Schade, Conte, Adeyemi, Ebnoutalib.

Yunanistan: Tzolakis, Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas, Androutsos, Karetsas, Zafeiris, Tzolis, Pavlidis, Tetteh.

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