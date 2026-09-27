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Hollanda deplasmanda Sırbistan'ı mağlup etti!

UEFA Uluslar A Ligi Grup 2 2. maçında Hollanda deplasmanda Sırbistan'ı mağlup etti. İşte detaylar...

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Hollanda deplasmanda Sırbistan'ı mağlup etti!

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan ile Hollanda karşı karşıya geldi.

Portakallar, rakibini 2-1 mağlup ederek gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 30 (p) ve 69. dakikalarda Mexx Meerdink kaydetti. Sırbistan'ın 46. dakikada Luka Jovic ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.

Hollanda bu sonuçla puanını 4'e çıkarırken, gruptaki ikinci maçında ikinci yenilgisini alan Sırbistan puanla tanışamadı.

Hollanda, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'taki 3. maçında 1 Ekim Perşembe günü TSİ 21.45'te deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak. Sırbistan ise aynı gün ve aynı saatte Almanya deplasmanına konuk olacak.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Sırbistan 1-2 Hollanda | MAÇ ÖZETİ

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | Sırbistan 0-1 Hollanda
GOL | Sırbistan 1-1 Hollanda
GOL | Sırbistan 1-2 Hollanda
Sırbistan 1-2 Hollanda | MAÇTAN KARELER

#Almanya #Hollanda #Sırbistan #Yunanistan
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