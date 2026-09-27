Vincenzo Montella'dan Orkun Kökçü açıklaması! İtalya maçında...

UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızda Vincenzo Montella ve Zeki Çelik açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Zeki Çelik, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak İtalya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

ZEKİ ÇELİK'İN AÇIKLAMALARI

"JUVENTUS'TA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

"Juventus'ta olduğum için mutluyum. Çok büyük bir kulüp. Oradaki tecrübelerimi buradaki arkadaşlarıma aktarıyorum."

"FRANSA MAÇINDA İYİ OYNADIK"

"Fransa maçında da iyi performans gösterdik. Sadece gol atmamız gerekiyordu. Mücadeleyi gösterdik, taktiksel olarak da uyum sağlıyoruz. Bu konuda herkese güveniyorum. İyi bir maç bekliyorum."

"KENAN ÇOK ÜZGÜN"

"Kenan Yıldız buraya gelemediği için çok üzgün. Onun takımda olmayışı bizi etkileyecek tabii ama diğer arkadaşlarımız da onun yerini doldurmak için her şeyi yapacak."

VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"KALBİM TÜRKİYE İÇİN ATACAK"

"İki sene önce de hazırlık maçında karşılaşmıştık. Benim için duygusal oluyor ama ben uzun süredir buradayım. Kendimi sizden biri gibi hissettim. Aklınız kalmasın, her zaman sizin için mücadele edeceğim. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da sahaya çıktığımızda kalbim Türkiye için atacak."

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SON DURUMU HAKKINDA

"Orkun hakkında neler konuşulduğu konusunda fazla bilgim yok ama son dönemlerde kendi kulübünde anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan çıkıyordu. Kendisine teşekkür ediyorum, burada kalmak istedi ve mücadele ediyor, geri dönmek istiyor. Bugün de tam olarak antrenman yapmadı. Onu da bizimle görmek istiyoruz. Umarım pazartesi gününden itibaren bizimle olabilir.

"FUTBOLCU OLSAM BU TARZ MAÇLARDA ÇOK MOTİVE OLURUM"

"Ben futbolcu olsam bu tarz maçlarda çok motive olurum. Zihinsel olarak bu tarz maçlarda çok önemli. Kazandığımızda çok uzun boylu, sarışın ve yakışıklı oluyoruz; kaybettiğimizde de aynı şekilde tersi oluyor. Çok kısa aralıklarla oynadığımız için birçok konuda değişkenlik gösteriyor. Gelecek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kademeli şekilde biliyoruz ki her zaman nasıl daha ileri gideriz, onun düşüncesiyle çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda da hiçbir zaman değişmeyecek."