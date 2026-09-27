CANLI | Cebelitarık - Andorra maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Cebelitarık ile Andorra, D Ligi 1. Grup mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler mücadele öncesinde “Cebelitarık - Andorra maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Cebelitarık - Andorra canlı izle” sorularına yanıt arıyor. Peki Cebelitarık - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri...