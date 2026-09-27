CANLI | Cebelitarık - Andorra maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Cebelitarık ile Andorra, D Ligi 1. Grup mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler mücadele öncesinde “Cebelitarık - Andorra maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Cebelitarık - Andorra canlı izle” sorularına yanıt arıyor. Peki Cebelitarık - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri...
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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Cebelitarık ile Andorra, D Ligi 1. Grup mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Cebelitarık - Andorra maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Cebelitarık - Andorra canlı izle" aramalarına yanıt arıyor. Cebelitarık - Andorra maçına dair tüm detaylar ve canlı yayın bilgisi haberimizde...
CEBELİTARIK - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşma 27 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.
CEBELİTARIK - ANDORRA MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele 19.00'da başlayacak.
CEBELİTARIK - ANDORRA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye yayın akışlarında karşılaşma A Spor olarak listeleniyor.
CEBELİTARIK - ANDORRA CANLI İZLE NASIL YAPILIR?
Karşılaşma saat 19.00'da A Spor'un resmi yayın seçenekleri üzerinden takip edilebilir.
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