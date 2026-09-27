Litvanya - Azerbaycan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Litvanya ile Azerbaycan, 27 Eylül 2026 Pazar günü D Ligi 2. Grup mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maç öncesinde “Litvanya - Azerbaycan maçı saat kaçta, hangi kanalda?”, “Litvanya - Azerbaycan maçı ne zaman?” ve “Litvanya - Azerbaycan canlı izle” aramalarına yoğunlaşıyor. Kaunas'ta oynanacak karşılaşmanın başlama saati 16.00 olarak açıklanırken, mücadele CBC Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Litvanya - Azerbaycan maçı tarihi, saati, yayın kanalı ve canlı izleme bilgileri...