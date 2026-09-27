Litvanya - Azerbaycan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Litvanya ile Azerbaycan, 27 Eylül 2026 Pazar günü D Ligi 2. Grup mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maç öncesinde “Litvanya - Azerbaycan maçı saat kaçta, hangi kanalda?”, “Litvanya - Azerbaycan maçı ne zaman?” ve “Litvanya - Azerbaycan canlı izle” aramalarına yoğunlaşıyor. Kaunas'ta oynanacak karşılaşmanın başlama saati 16.00 olarak açıklanırken, mücadele CBC Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Litvanya - Azerbaycan maçı tarihi, saati, yayın kanalı ve canlı izleme bilgileri...
UEFA Uluslar Ligi'nde günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri Litvanya ile Azerbaycan arasında oynanacak. 27 Eylül 2026 Pazar günü sahaya çıkacak iki takımın mücadelesi öncesinde futbolseverler maçın başlangıç saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Litvanya - Azerbaycan karşılaşması saat 16.00'da başlayacak ve CBC Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Kaunas'taki Dariaus ir Girėno Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve maç detayları merak ediliyor. İşte Litvanya - Azerbaycan maçıyla ilgili tüm bilgiler...
LİTVANYA - AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN?
Litvanya - Azerbaycan maçı 27 Eylül 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.
LİTVANYA - AZERBAYCAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma 16.00'da başlayacak.
LİTVANYA - AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele CBC Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.