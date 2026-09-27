Avusturya - Kosova maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Avusturya ile Kosova, B Ligi 3. Grup mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Avusturya - Kosova maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Avusturya - Kosova canlı izle” sorularına yanıt arıyor. Peki Avusturya - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadelenin tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri...