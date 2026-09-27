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Avusturya - Kosova maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Avusturya ile Kosova, B Ligi 3. Grup mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Avusturya - Kosova maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Avusturya - Kosova canlı izle” sorularına yanıt arıyor. Peki Avusturya - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadelenin tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri...

Giriş Tarihi:
Avusturya - Kosova maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI

Avusturya - Kosova maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Avusturya ile Kosova, B Ligi 3. Grup mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Avusturya - Kosova maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Avusturya - Kosova canlı izle" aramalarına yanıt arıyor.

AVUSTURYA - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avusturya - Kosova maçı 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup kapsamında oynanacak. Mücadele Viyana'daki Ernst-Happel-Stadion'da oynanacak.

AVUSTURYA - KOSOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Avusturya - Kosova karşılaşması Türkiye'de S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

AVUSTURYA - KOSOVA MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

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