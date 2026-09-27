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Sırbistan-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sırbistan ile Hollanda, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta kritik bir mücadele için sahaya çıkacak. 27 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gözü maçın yayın bilgilerinde. Sırbistan-Hollanda karşılaşmasının 19.00'da başlayacağı açıklanırken, mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler yayıncı kuruluşu araştırıyor. Sırbistan-Hollanda maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak. Peki karşılaşma nerede oynanacak ve canlı yayın nasıl takip edilecek? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Sırbistan-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sırbistan-Hollanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde günün öne çıkan karşılaşmalarından biri Sırbistan ile Hollanda arasında oynanacak. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden iki takım, 27 Eylül 2026 Pazar günü kozlarını paylaşacak. Futbolseverler mücadele öncesinde Sırbistan-Hollanda maçının saatini ve yayın kanalını araştırırken, karşılaşmanın 19.00'da başlayacağı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacağı bilgisi öne çıkıyor. Belgrad'daki Stadion Rajko Mitić'te oynanacak maç öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. İşte Sırbistan-Hollanda maçıyla ilgili bilinmesi gerekenler...

SIRBİSTAN - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Sırbistan-Hollanda maçı 27 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

SIRBİSTAN - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 19.00'da başlayacak.

SIRBİSTAN - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

SIRBİSTAN-HOLLANDA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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