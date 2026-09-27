Sırbistan-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sırbistan ile Hollanda, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta kritik bir mücadele için sahaya çıkacak. 27 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gözü maçın yayın bilgilerinde. Sırbistan-Hollanda karşılaşmasının 19.00'da başlayacağı açıklanırken, mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler yayıncı kuruluşu araştırıyor. Sırbistan-Hollanda maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak. Peki karşılaşma nerede oynanacak ve canlı yayın nasıl takip edilecek? İşte tüm detaylar...