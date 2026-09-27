Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye-İtalya hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Türkiye-İtalya maçı ne zaman?”, “Türkiye-İtalya maçı saat kaçta?” ve “Türkiye-İtalya hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Türkiye-İtalya maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve canlı yayın bilgileri...