Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye-İtalya hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Türkiye-İtalya maçı ne zaman?”, “Türkiye-İtalya maçı saat kaçta?” ve “Türkiye-İtalya hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Türkiye-İtalya maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve canlı yayın bilgileri...
Milli heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı ağırlayacak. "Türkiye-İtalya maçı ne zaman?", "Milli maç saat kaçta?" ve "Türkiye-İtalya maçı hangi kanalda?" aramalarının yanıtı belli oldu. 28 Eylül Pazartesi saat 21.45'te başlayacak Türkiye-İtalya karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Mücadele Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-İtalya maçı 28 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı sahasında konuk edecek. Mücadele Bursa'da oynanacak.
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye-İtalya karşılaşması 21.45'te başlayacak.
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merak ettiği Türkiye-İtalya maçı ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye-İtalya karşılaşmasına Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu ev sahipliği yapacak.
TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
A Milli Takım'ın 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki eylül-ekim dönemi fikstürü şöyle:
28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya (21.45)
2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye (21.45)
5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye (21.45)
12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika (20.00)
15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye (22.45)