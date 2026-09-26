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Slovenya-İskoçya | CANLI İZLE (UEFA Uluslar Ligi)

Turkuvaz Medya'da futbol şöleni devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi Grup 1'de ilk hafta maçında Slovenya ile İskoçya'nın karşı karşıya geldiği maçın heyecanı A Spor ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi:
Slovenya-İskoçya | CANLI İZLE (UEFA Uluslar Ligi)

Turkuvaz Medya'da futbol şöleni devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi Grup 1'de ilk hafta maçında Slovenya ile İskoçya'nın karşı karşıya geldiği maçın heyecanı A Spor ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...


Slovenya-İskoçya | CANLI İZLE (UEFA Uluslar Ligi) - 1


SLOVENYA-İSKOÇYA İLK 11'LER

Slovenya: Oblak, Brekalo, Bijol, Drkusic, Janza, Karnicik, Matko, Elsnik, Cerin, Sturm, Sporar.

İskoçya: Gunn, Welsh, McKenna, Hendry, Hickey, Gilmour, Ferguson, Robertson, McGinn, Ure, McBurnie.

SLOVENYA-İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovenya-İskoçya maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

SLOVENYA-İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Slovenya-İskoçya maçı TSİ 16.00'da başladı.

#A Spor #UEFA Uluslar Ligi #Turkuvaz Medya #Slovenya #İskoçya
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