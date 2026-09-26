Slovenya-İskoçya | CANLI İZLE (UEFA Uluslar Ligi)
Turkuvaz Medya'da futbol şöleni devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi Grup 1'de ilk hafta maçında Slovenya ile İskoçya'nın karşı karşıya geldiği maçın heyecanı A Spor ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
Turkuvaz Medya'da futbol şöleni devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi Grup 1'de ilk hafta maçında Slovenya ile İskoçya'nın karşı karşıya geldiği maçın heyecanı A Spor ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
SLOVENYA-İSKOÇYA İLK 11'LER
Slovenya: Oblak, Brekalo, Bijol, Drkusic, Janza, Karnicik, Matko, Elsnik, Cerin, Sturm, Sporar.
İskoçya: Gunn, Welsh, McKenna, Hendry, Hickey, Gilmour, Ferguson, Robertson, McGinn, Ure, McBurnie.
SLOVENYA-İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Slovenya-İskoçya maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
SLOVENYA-İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Slovenya-İskoçya maçı TSİ 16.00'da başladı.