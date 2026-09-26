Slovenya-İskoçya | CANLI İZLE (UEFA Uluslar Ligi)

Turkuvaz Medya'da futbol şöleni devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi Grup 1'de ilk hafta maçında Slovenya ile İskoçya'nın karşı karşıya geldiği maçın heyecanı A Spor ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...