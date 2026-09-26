Arda Güler, İspanya'da gündem oldu! Mbappe'nin sakatlığı sonrası...

Fransa karşısında golü atan Kylian Mbappe, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Real Madrid'deki takım arkadaşının durumunu yakından takip eden Arda Güler'in tepkisi İspanyol basınında gündem oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fransa'ya galibiyeti getiren golü 54. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

Golün ardından sakatlık yaşayan Mbappe, bir süre tedavi gördükten sonra oyuna devam etti. Ancak Fransız yıldız, 58. dakikada yeniden kendisini yere bıraktı ve 59. dakikada yerini Desire Doue'ye bıraktı.



ARDA GÜLER'İN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Mbappe'nin yaşadığı sakatlık sırasında Arda Güler'in tepkisi ise dikkat çekti. Real Madrid'den takım arkadaşı olan Fransız yıldızın durumunu yakından takip eden Arda'nın, Mbappe'nin yanında olduğu görüldü.

Arda Güler'in bu davranışı İspanya basınında da gündem oldu. AS gazetesi, genç futbolcunun Mbappe'nin sakatlığı sırasındaki görüntüsüne dikkat çekti.

Haberde Arda Güler'in, Real Madrid'deki takım arkadaşının durumu nedeniyle oldukça endişeli ve gergin göründüğü ifade edildi.



MBAPPE KADRODAN ÇIKARILDI

Karşılaşmanın ardından Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Mbappe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Zidane, yıldız futbolcunun dizinde ağrı bulunduğunu ve milli takım kampından ayrılacağını duyurdu.

Fransa Futbol Federasyonu da Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.