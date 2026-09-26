Fransa Milli Takımı'ndan Arda Gülerli dostluk paylaşımı

Fransa Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesabından örnek bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştu. Maçın ardından bir paylaşım yapan Fransa Milli Takımı resmi sosyal medya hesabı, Mbappe, Camavinga ve Milli oyuncumuz Arda Güler'in yer aldığı bir fotoğrafı, 'Önce dostluk' mesajı ile paylaştı. Paylaşım, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.



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