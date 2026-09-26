Slovakya-Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada Lig C Grup 3 mücadelesinde Slovakya ile Moldova kozlarını paylaşıyor. Slovakya'nın ev sahibi olduğu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada Lig C Grup 3 mücadelesinde Slovakya ile Moldova kozlarını paylaşıyor. Slovakya'nın ev sahibi olduğu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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SLOVAKYA-MOLDOVA MAÇI SAAT KAÇTA?
Slovakya-Moldova maçı TSİ 21.45'te başlayacak.
SLOVAKYA-MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA?
Slovakya-Moldova maçının yayıncısı bulunmuyor.