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Slovakya-Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada Lig C Grup 3 mücadelesinde Slovakya ile Moldova kozlarını paylaşıyor. Slovakya'nın ev sahibi olduğu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Slovakya-Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada Lig C Grup 3 mücadelesinde Slovakya ile Moldova kozlarını paylaşıyor. Slovakya'nın ev sahibi olduğu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SLOVAKYA-MOLDOVA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

SLOVAKYA-MOLDOVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Slovakya-Moldova maçı TSİ 21.45'te başlayacak.

SLOVAKYA-MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovakya-Moldova maçının yayıncısı bulunmuyor.

#Slovakya #UEFA Uluslar Ligi #Moldova
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