Slovakya-Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada Lig C Grup 3 mücadelesinde Slovakya ile Moldova kozlarını paylaşıyor. Slovakya'nın ev sahibi olduğu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...