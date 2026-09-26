Türkiye-Fransa maçı sonrası usta yazarlardan dikkat çeken sözler!
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde A Grubu ilk hafta maçında Kocaeli'de Fransa ile kozlarını paylaştı. Bizim Çocuklar, mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrılırken karşılaşmayı Fotomaç Gazetesi'nin usta yazarları değerlendirdi. İşte o sözler...
ZEKİ UZUNDURUKAN-KAYBEDERKEN ÇOK ŞEY KAZANDIK!
Dünya Kupası'nın olumsuz izlerini silmek için çıktığımız maçta Fransa'ya karşı ilk yarıda 35 dakika çok akıllı bir futbol ortaya koyduk. Alanları çok iyi kapatarak, iyi savunma yaparak Fransa'yı kalemizden uzak tuttuk. Özellikle ilk 15 dakikada Fransa, ceza sahamıza giremedi. Zeki-Merih ve Abdülkerim stoper üçlümüz kusursuz hamleler yaptı ilk yarıda. Kylian Mbappe'yi Oğuz ve Zeki ile etkisiz hale getirdik. Çok formda olan Olise'ye Ferdi ve Abdülkerim nefes aldırmadı.
35'ten sonra 10 dakika büyük baskı yedik... İspanya'dan sonra dünyanın en güçlü milli takımı Fransa. Ama daha önce Konya'da yenmiştik bu Fransa'yı. Bunu tekrarlamak için Kocaeli Stadı'nda sahaya çıktık. Tribünler kırmızı-beyaz bir çiçek bahçesi gibiydi. Atmosfer ve tribün desteği muazzamdı. İlk yarının son bölümünde Olise'nin bir şutu vardı ki, Uğurcan Çakır, mucize ötesi bir kurtarış yaparak devre arasına gol yemeden gitmemizi sağladı. Helal olsun Uğurcan Çakır!
Aslında ilk yarının en net pozisyonunu Milli Takımımız yakaladı. Ah Ferdi ah! Sağ kanattan Arda'nın ortasında kale önünde top bir anda Ferdi'nin kafasına geldi. Ama Ferdi o kadar etkisiz bir kafa vuruşu yaptı ki, golden olduk. Adeta bir geri pası niteliğindeki kafa vuruşunda top kaleci Maignan'da kaldı.