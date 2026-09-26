Türkiye-Fransa maçı sonrası usta yazarlardan dikkat çeken sözler!

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde A Grubu ilk hafta maçında Kocaeli'de Fransa ile kozlarını paylaştı. Bizim Çocuklar, mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrılırken karşılaşmayı Fotomaç Gazetesi'nin usta yazarları değerlendirdi. İşte o sözler...