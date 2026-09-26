Çekya-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada Lig A Grup 3 mücadelesinde Çekya ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. Çekya'nın ev sahibi olduğu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada Lig A Grup 3 mücadelesinde Çekya ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. Çekya'nın ev sahibi olduğu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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ÇEKYA-HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Çekya-Hırvatistan maçı TSİ 21.45'te başlayacak.
ÇEKYA-HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Çekya-Hırvatistan maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak.