Çekya-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada Lig A Grup 3 mücadelesinde Çekya ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. Çekya'nın ev sahibi olduğu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...