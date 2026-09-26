İngiltere-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada Lig A Grup 3 mücadelesinde İngiltere ile İspanya kozlarını paylaşıyor. İngiltere'nin ev sahibi olduğu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...