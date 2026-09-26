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İngiltere-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada Lig A Grup 3 mücadelesinde İngiltere ile İspanya kozlarını paylaşıyor. İngiltere'nin ev sahibi olduğu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi:

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada Lig A Grup 3 mücadelesinde İngiltere ile İspanya kozlarını paylaşıyor. İngiltere'nin ev sahibi olduğu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İNGİLTERE-İSPANYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İNGİLTERE-İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere-İspanya maçı TSİ 21.45'te başlayacak.

İNGİLTERE-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere-İspanya maçı A Haber'den naklen yayınlanacak.

#UEFA Uluslar Ligi #A Haber #İngiltere #İspanya
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