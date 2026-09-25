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İtalya-Belçika CANLI MAÇ | Uluslar Ligi ilk hafta

Turkuvaz Medya'da futbol şöleni devam ediyor. Uluslar Ligi'nde A Grubu'nun bir diğer maçında İtalya ile Belçika karşı karşıya geliyor. İtalya'nın ev sahibi olduğu bu heyecanlı maçı A Haber'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
İtalya-Belçika CANLI MAÇ | Uluslar Ligi ilk hafta

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başladı. Dev turnuvada birbirinden heyecanlı maçlar Turkuvaz Medya aracılığı ile futbolseverlerle buluşuyor. Grubumuzdaki bir diğer maçta İtalya ile Belçika kozlarını paylaşıyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori, Barella, Romano, Tonali, Cambiaghi, Esposito, Kean

Belçika: Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Raskin, Tielemans, Moreira, De Bruyne, Godts, De Ketelaere

İTALYA-BELÇİKA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İTALYA-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya ile Belçika arasındaki bu heyecanlı maç A Haber'den canlı olarak yayınlanıyor.

İTALYA-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

İtalya-Belçika maçı TSİ 21.45'te başladı.

İTALYA-BELÇİKA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İTALYA-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İtalya-Belçika maçı İtalya'da Stadio Olimpico'da oynanıyor.

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