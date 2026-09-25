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İsveç-Romanya CANLI MAÇ | UEFA Uluslar Ligi ilk hafta

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B Grubu'nda İsveç ile Romanya karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. İşte İsveç-Romanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
İsveç-Romanya CANLI MAÇ | UEFA Uluslar Ligi ilk hafta

Turkuvaz Medya'da futbol şöleni devam ediyor. Uluslar Ligi'nde B Grubu ilk maçında İsveç ile Romanya kozlarını paylaşıyor. İsveç'in ev sahibi olduğu mücadele öncesi karşılaşmaya dair tüm önemli detaylar haberimizde...

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

İsveç: Johansson, Holm, Starfelt, Lindelöf, Stroud, Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Nanasi, Gyökeres, Isak

Romanya: Radu, Bancu, Coubiş, Draguşin, Ratiu, Ghita, Baluta, Man, Marin, Hagi, Munteanu

İSVEÇ-ROMANYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İSVEÇ-ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveç-Romanya mücadelesi A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

İSVEÇ-ROMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İsveç-Romanya maçı TSİ 21.45'te başladı.

İSVEÇ-ROMANYA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İSVEÇ-ROMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İsveç-Romanya maçı İsveç'te bulunan Strawberry Arena'da oynanıyor.

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