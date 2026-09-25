İsveç-Romanya CANLI MAÇ | UEFA Uluslar Ligi ilk hafta

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B Grubu'nda İsveç ile Romanya karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. İşte İsveç-Romanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.