İsveç-Romanya CANLI MAÇ | UEFA Uluslar Ligi ilk hafta
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B Grubu'nda İsveç ile Romanya karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. İşte İsveç-Romanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Turkuvaz Medya'da futbol şöleni devam ediyor. Uluslar Ligi'nde B Grubu ilk maçında İsveç ile Romanya kozlarını paylaşıyor. İsveç'in ev sahibi olduğu mücadele öncesi karşılaşmaya dair tüm önemli detaylar haberimizde...
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
İsveç: Johansson, Holm, Starfelt, Lindelöf, Stroud, Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Nanasi, Gyökeres, Isak
Romanya: Radu, Bancu, Coubiş, Draguşin, Ratiu, Ghita, Baluta, Man, Marin, Hagi, Munteanu
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İSVEÇ-ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
İsveç-Romanya mücadelesi A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
İSVEÇ-ROMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?
İsveç-Romanya maçı TSİ 21.45'te başladı.
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İSVEÇ-ROMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
İsveç-Romanya maçı İsveç'te bulunan Strawberry Arena'da oynanıyor.