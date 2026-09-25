Litvanya deplasmanda Lihtenştayn'ı mağlup etti!
UEFA Uluslar Ligi D Ligi 2. Grup ilk hafta maçında Litvanya, deplasmanda Lihtenştayn'ı mağlup etti. İşte detaylar...
UEFA Uluslar Ligi D Ligi 2. Grup ilk maçında Litvanya, deplasmanda Lihtenştayn'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.
Litvanya'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Lucas Michelbrink ve 66. dakikada Arthur Dolznikov kaydetti.
2. haftada Litvanya, Azerbaycan'ı konuk ederken, 2. haftayı bay geçecek Lihtenştayn ise 3. haftada Azerbaycan deplasmanına konuk olacak.