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GOL | İsveç 2-1 Romanya
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GOL | İsveç 2-1 Romanya

UEFA Uluslar B Ligi 4. grup maçında İsveç, V. Gyökeres'in 43. dakikada attığı golle Romanya karşısında skoru 2-1’e getirdi.

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