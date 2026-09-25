A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında evinde Fransa'yı konuk ediyor. Vincenzo Montella'nın öğrencileri, Kocaeli'de oynanan mücadeleden zaferle ayrılmayı hedefliyor. ATV'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanan karşılaşmayı haberimizden izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımımız, ilk kez yer aldığı UEFA Uluslar A Ligi'nde 1. Grup'taki ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak. Kocaeli Stadı'ndaki saat 21.45'te başlayacak dev karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika, Roma'da karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak. Öte yandan müsabaka öncesi ilk 11'ler belli oldu.

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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, İsmail, Barış, Arda, Oğuz, Can

FRANSA: Maignan; Truffert, Lacroix, Upamecano, Koundé; Rabiot, Koné, Cherki; Mbappé, Dembélé, Olise.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Fransa maçı saat 21.45'te başladı.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Türkiye-Fransa maçı Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanıyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye-Fransa maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetiyor.

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SON İKİ KARŞILAŞMADA ÜSTÜNÜZ

Türkiye ile Fransa, bu maçla birlikte 7. kez karşı karşıya gelmiş oldu. Geride kalan 6 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Horozlar karşısında son iki maçta büyük bir üstünlük kurduk. 8 Haziran 2019'da EURO 2020 Elemeleri'nde Konya'da oynadığımız maçta Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0'lık bir zafer kazandık. Rövanşta da Fransızlara boyun eğmedik ve 14 Ekim 2019'da Paris'te yine Kaan Ayhan'ın attığı golle 1-1 berabere kaldık.



KOCAELİ'DE BİLEĞİMİZ BÜKÜLMÜYOR

Bizim Çocuklar, Kocaeli'de 3. kez sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip, Kocaeli'de daha önce oynadığı iki karşılaşmayı da kazanırken, üçüncü maçında Fransa karşısında bu seriyi sürdürmeye çalışacak. A Milli Takımımız, Kocaeli'deki ilk maçında 20 Ağustos 2008'de İsmetpaşa Stadı'nda özel maçta Şili'yi 1-0 yendi. 14 Ekim 2025'te 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaştığı Gürcistan'ı da 4-1 mağlup etmeyi başardı.

655

A Milli Takımımız, tarihindeki 655'inci maça Fransa karşısında çıktı. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 365'i resmi, 289'u özel toplam 654 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 243 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 906 gol attı, kalesinde 932 gol gördü.

37

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 37'nci sınavını Fransa karşısında verdi. Montella'yla 27'si resmi, 9'u özel 36 maça çıkan milliler, 21 galibiyet, 10 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Rakip fileleri 64 kez havalandıran ay-yıldızlılar, kalesinde 46 gole engel olamadı.

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İŞTE GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

25 EYLÜL CUMA

21:45 Türkiye-Fransa/ATV

21.45 İtalya-Belçika/A HABER

21.45 İsveç-Romanya/A SPOR