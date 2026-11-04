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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. İşte oluşan eşleşmeler... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 15:31 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 16:01

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine, 3. eleme turunu geçen 36 takım ve bu turdan itibaren dahil olan 18 takımla birlikte toplam 54 takım katıldı.

TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş kura öncesi yaptığı açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar diliyor, 4. tura kadar yükselen takımlarımızı tebrik ediyorum. Kupanın yıllardır isim sponsorluğunu yapan Ziraat Bankası ile karşılaşmaları yayınlayarak milyonları bu heyecana ortak eden Turkuvaz Medya Grubu'na da bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

İŞTE OLUŞAN EŞLEŞMELER:

Orduspor 1967-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük

Gemlik Sümerbey Futbol Spor-Çaykur Rizespor

Karacabey Belediye Spor-Arca Çorum FK

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Mardin 1969 Spor

Antalyaspor-Bursa Yıldırım Spor

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Eminevim Ümraniyespor

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Samsunspor

Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor-Erzurumspor

Bodrum FK-Eskişehirspor

İsbaş Isparta 32 Spor-Corendon Alanyaspor

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği

Manisa FK-Sebat Spor

KCT 1461 Trabzon FK-SMS Grup Sarıyer

Silivrispor-Bursaspor

Kocaelispor-Serik Spor

Adana 01 FK-Turka Esenler Erokspor

Balıkesirspor-İstanbulspor

Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor

Bandırma Spor-Ankaraspor

Göztepe-Açıkalın Erciyes 38 FK

Batman Petrol Spor-Malatya Yeşilyurt Spor

Erzincan Futbol Yatırımları-Orfa Yapı Pendikspor

Gaziantep FK-Aliağa

Eyüpspor-Muş Spor

Amed Sportif Faaliyetler-Karşıyaka

Bitlis 1916-Kasımpaşa

Karabük İdman Yurdu Spor-TÜMOSAN Konyaspor

MAÇLAR ARALIK AYINDA!

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak.

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