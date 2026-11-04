Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine, 3. eleme turunu geçen 36 takım ve bu turdan itibaren dahil olan 18 takımla birlikte toplam 54 takım katıldı.
TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş kura öncesi yaptığı açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar diliyor, 4. tura kadar yükselen takımlarımızı tebrik ediyorum. Kupanın yıllardır isim sponsorluğunu yapan Ziraat Bankası ile karşılaşmaları yayınlayarak milyonları bu heyecana ortak eden Turkuvaz Medya Grubu'na da bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
İŞTE OLUŞAN EŞLEŞMELER:
Orduspor 1967-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük
Gemlik Sümerbey Futbol Spor-Çaykur Rizespor
Karacabey Belediye Spor-Arca Çorum FK
Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Mardin 1969 Spor
Antalyaspor-Bursa Yıldırım Spor
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Eminevim Ümraniyespor
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Samsunspor
Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor-Erzurumspor
Bodrum FK-Eskişehirspor
İsbaş Isparta 32 Spor-Corendon Alanyaspor
MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği
Manisa FK-Sebat Spor
KCT 1461 Trabzon FK-SMS Grup Sarıyer
Silivrispor-Bursaspor
Kocaelispor-Serik Spor
Adana 01 FK-Turka Esenler Erokspor
Balıkesirspor-İstanbulspor
Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor
Bandırma Spor-Ankaraspor
Göztepe-Açıkalın Erciyes 38 FK
Batman Petrol Spor-Malatya Yeşilyurt Spor
Erzincan Futbol Yatırımları-Orfa Yapı Pendikspor
Gaziantep FK-Aliağa
Eyüpspor-Muş Spor
Amed Sportif Faaliyetler-Karşıyaka
Bitlis 1916-Kasımpaşa
Karabük İdman Yurdu Spor-TÜMOSAN Konyaspor
MAÇLAR ARALIK AYINDA!
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak.