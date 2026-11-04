Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.



Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine, 3. eleme turunu geçen 36 takım ve bu turdan itibaren dahil olan 18 takımla birlikte toplam 54 takım katıldı.

TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş kura öncesi yaptığı açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar diliyor, 4. tura kadar yükselen takımlarımızı tebrik ediyorum. Kupanın yıllardır isim sponsorluğunu yapan Ziraat Bankası ile karşılaşmaları yayınlayarak milyonları bu heyecana ortak eden Turkuvaz Medya Grubu'na da bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

İŞTE OLUŞAN EŞLEŞMELER:

Orduspor 1967-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük



Gemlik Sümerbey Futbol Spor-Çaykur Rizespor



Karacabey Belediye Spor-Arca Çorum FK



Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Mardin 1969 Spor



Antalyaspor-Bursa Yıldırım Spor



Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Eminevim Ümraniyespor



Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Samsunspor



Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor-Erzurumspor



Bodrum FK-Eskişehirspor



İsbaş Isparta 32 Spor-Corendon Alanyaspor



MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği



Manisa FK-Sebat Spor



KCT 1461 Trabzon FK-SMS Grup Sarıyer



Silivrispor-Bursaspor



Kocaelispor-Serik Spor



Adana 01 FK-Turka Esenler Erokspor



Balıkesirspor-İstanbulspor



Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor



Bandırma Spor-Ankaraspor



Göztepe-Açıkalın Erciyes 38 FK



Batman Petrol Spor-Malatya Yeşilyurt Spor



Erzincan Futbol Yatırımları-Orfa Yapı Pendikspor



Gaziantep FK-Aliağa



Eyüpspor-Muş Spor



Amed Sportif Faaliyetler-Karşıyaka



Bitlis 1916-Kasımpaşa



Karabük İdman Yurdu Spor-TÜMOSAN Konyaspor

MAÇLAR ARALIK AYINDA!



Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak.