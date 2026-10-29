Eskişehirspor, Alagöz Holding Iğdır FK'yı son dakikada eledi! Kerem Baykuş'tan müthiş frikik golü

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Alagöz Holding Iğdır FK'yı 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda oynanan mücadelenin galibi, uzatma dakikalarında gelen golle belli oldu.

KEREM BAYKUŞ'TAN 90+7'DE GELEN GOL

Karşılaşmada iki takım da gol bulmakta zorlanırken Eskişehirspor, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. Mücadelenin 90+7. dakikasında sahneye çıkan Kerem Baykuş, kaydettiği golle takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselirken Iğdır FK turnuvaya veda etti.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ

İŞTE TURU GETİREN O GOL!

ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARINDAN CUMHURİYET BAYRAMI KUTLUMASI

Eskişehirspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynanan karşılaşma öncesinde Türk bayrakları ve bando eşliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'ndaki karşılaşma öncesinde tribünlere Türk bayrakları yerleştirildi.

Tribünlerde yerini alan kırmızı-siyahlı taraftarlar, Bando Es Es'in çaldığı marşlar eşliğinde Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Karşılaşmanın başlamasıyla taraftarlar, takımlarına destek verdi.

MAÇIN KÜNYESİ



Stat: Prof. Dr. Fethi Heper

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Mehmet Şengül, Mehmet Ali Vardar

Eskişehirspor: Kaan Çinkaya, Ertuğrul Kurtuluş (Abdulkadir Öksüz dk. 74), İsmail Kulet (Ahmet Kara dk. 74), Emre Sarıkaya, Sarper Çağlar, Ozan İsmail Koç (Tayfun Tatlı dk. 65), Mert Başer, Emre Tangeldi, Fırat Sarı, Atalay Yıldırım (Kerem Baykuş dk. 65), Osman Arslantaş (Hasan Kaya dk. 46)

Iğdır FK: Taha Tepe, Arda Öztürk (Fahri Pınar dk. 61), Alperen Selvi, Ahmet Köse (Emrecan Terzi dk. 88), Yiğit Ali Buz (Afena-Gyan dk. 46), Devran Şenyurt, Crociata, Leon Çalışkan (Hotic dk. 61), Baran Moğultay, Özder Özcan, Tanque (Camara dk. 17)

Gol: Kerem Baykuş (dk. 90+7) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Emre Tangeldi, Fırat Sarı, Sarper Çağlar (Eskişehirspor), Alperen Selvi, Devran Şenyurt, Ahmet Köse (Iğdır FK)