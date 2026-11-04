Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turuna yükselen takımların rakipleri belli oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kura çekiminin tarihinde değil, başlangıç saatinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Daha önce saat 14.00'te yapılacağı açıklanan organizasyon, ertelenen Fethiyespor-Eyüpspor karşılaşmasının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek düzenlemeler nedeniyle saat 15.30'a alındı. Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimine toplam 54 takım katılacak. Kulüp temsilcilerinin de hazır bulunacağı organizasyonda 4. eleme turunun tüm eşleşmeleri belirlenecek. Futbolseverler ise kura çekimini canlı izlemek için yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? ZTK kura çekimi şifresiz mi? İşte 4 Kasım kura organizasyonunun ayrıntıları...

ZTK KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 15.30'da yapılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ZTK KURA ÇEKİMİ ŞİFRESİZ Mİ?

A Spor ekranlarından ve TFF'nin resmi YouTube kanalından kura organizasyonu canlı olarak izlenebilecek.

KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek kura çekimi, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

İstanbul Riva'da bulunan tesislerdeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak organizasyona kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekiminde 4. eleme turuna yükselen ekiplerin rakipleri belirlenecek.

4. ELEME TURU KURA ÇEKİMİNE 54 TAKIM KATILACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi toplam 54 takımın katılımıyla yapılacak. Üçüncü eleme turundan yükselen 36 takım ile bu aşamadan itibaren kupaya dahil olacak 18 takım kura havuzunda yer alacak.

Kura çekimiyle birlikte bütün eşleşmeler netleşecek. Takımlar, tek maç eleme sistemiyle oynanacak 4. eleme turunda bir üst tura çıkabilmek için mücadele edecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇLARI HANGİ TARİHTE?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu karşılaşmaları 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak.

Kura çekiminde rakiplerini öğrenen takımlar, Aralık ayındaki maçlar için hazırlıklarına başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelelerde kazanan ekipler kupada yoluna devam edecek.

FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇININ ERTELENMESİ KURA SAATİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kura çekiminin saatinin değişmesinde Fethiyespor-Eyüpspor karşılaşmasının ertelenmesi etkili oldu. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda oynanması planlanan mücadele, yoğun yağış ve olumsuz saha koşulları nedeniyle tamamlanamadı.

TFF tarafından yapılan açıklamada, maçın ikinci yarısı başlamadan hakem tarafından tatil edildiği bildirildi. Ertelenen karşılaşmanın tamamlanmasının ardından kura organizasyonunda gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için başlangıç saati 15.30 olarak güncellendi.

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