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Ekinciler İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya çıkmayan Ekinciler İskenderunspor'a ağır yaptırım uygulandı. PFDK, Hatay temsilcisini organizasyondan ihraç ederken gelecek sezon da kupada yer almamasına karar verdi. Boluspor'a ise 140 bin TL para cezası verildi.

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 19:40

Nesine 2. Lig ekiplerinden Ekinciler İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından men edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İskenderunspor'un kupanın 3. eleme turu müsabakasında belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 10/1. maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına, organizasyondan ihraç edilmesine ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer almamasına karar verdi.

Hatay ekibi, Karabük İdmanyurdu mücadelesinde sahada yer almamıştı.

Kurul, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a ise 140 bin lira para cezası uyguladı.

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