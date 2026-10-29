Ertelenen Fethiyespor-Eyüpspor maçı 4 Kasım'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olumsuz hava şartları nedeniyle tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'ndaki Fethiyespor-Eyüpspor müsabakasının 4 Kasım'da oynanacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanan Fethiyespor - Eyüpspor arasındaki 3. eleme turu müsabakası, olumsuz hava ve saha şartları nedeniyle ikinci devre başlamadan müsabaka hakemi tarafından tatil edilmiştir. Bugün de olumsuz hava ve saha şartlarının devam etmesi nedeniyle müsabaka 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 13.00'te kaldığı koşul ve şartlarla oynanacaktır" denildi.
İŞTE O AÇIKLAMA
4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te yapılması planlanan Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, ertelenen Fethiyespor - Eyüpspor 3. eleme turu müsabakasının tamamlanmasını müteakip gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla aynı gün saat 15.30'a ertelenmiştir. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, kulüp temsilcilerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir.— TFF (@TFF_Org) October 29, 2026