Gençlerbirliği evinde Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor mağlup etti!

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.



Kupada 3. eleme turunda Gençlerbirliği ile Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor kozlarını paylaştı. Maçta kazanan taraf 5-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu. Başkent ekibinin galibiyet gollerini 1. dakikada Pedro Mendes, 13. dakikada Muhammed Emin Yavaş (KK), 29. dakikada Cheikh Niasse, 84. dakikada Furkan Ayaz Özcan ve 90+2. dakikada Victor Orakpo kaydetti. Gençlerbirliği bu sonucun ardından adını 4. tura yazdırdı.