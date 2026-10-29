Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Eskişehirspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geliyor. Bir üst tura yükselmek isteyen iki takımın mücadelesi A Spor'dan şifresiz yayınlanıyor. Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.Kaan, Ozan, Ertuğrul, Emre, Sarper, Emre, Fırat, Atalay, Mert, İsmail, Osman.Taha, Ahmet, Arda, Yiğit Ali, Alperen, Devran, Leon, Crociata, Baran, Özder, Tanque.