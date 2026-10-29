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Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK | CANLI (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Eskişehirspor ile Alagöz Holding Iğdır FK, tur bileti için kozlarını paylaşıyor. A Spor’dan şifresiz yayınlanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 20:27
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Eskişehirspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geliyor. Bir üst tura yükselmek isteyen iki takımın mücadelesi A Spor'dan şifresiz yayınlanıyor. Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ESKİŞEHİRSPOR-IĞDIR FK İLK 11'LER

Eskişehirspor: Kaan, Ozan, Ertuğrul, Emre, Sarper, Emre, Fırat, Atalay, Mert, İsmail, Osman.

Iğdır FK: Taha, Ahmet, Arda, Yiğit Ali, Alperen, Devran, Leon, Crociata, Baran, Özder, Tanque.

ESKİŞEHİRSPOR-IĞDIR FK | CANLI İZLE
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