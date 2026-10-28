Kars 36 Spor - Antalyaspor | CANLI İZLE (Kars 36 Spor - Antalyaspor maçı A SPOR CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. 3. tur maçında Kars 36 Spor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Kars 36 Spor: Nusret Can, Burak Can, Mehmet, Furkan, Recep, Yasin, İlkem, Muhammet, Emirhan, Ali Kemal, Hüseyin

Antalyaspor: Kağan, Paal, Samet, Hasan, Gueye, Ramazan, Mert, Arif, Chehaima, Saric, Ege

KARS 36 SPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Kars 36 Spor ile Antalyaspor maçı 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanıyor. Mücadele saat 13.00'te başladı.

KARS 36 SPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kars 36 Spor - Antalyaspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

İŞTE KUPA PROGRAMI:

28 Ekim Çarşamba:

13.00 Kars 36 Spor-Antalyaspor (Kars Atletizm Çim Sahası)

13.30 Ankara Demirspor-Gemlik Sümerbey (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Ankaraspor-Kırklarelispor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

13.30 GMG Kastamonuspor-Erzincan Futbol Yatırımları (Gazi)

13.30 Düzce Cam Düzcespor-ISBAŞ Isparta 32 Spor (Düzce Şehir)

13.30 Güzide Gebzespor-Malatya Yeşilyurtspor (Gebze Alaettin Kurt)

13.30 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Silivri Müjdat Gürsu)

13.30 Serikspor-Hakkari Zapspor (Serik İsmail Oğan)

13.30 Sultan Su İnegölspor-Sebatspor (İnegöl İlçe)

13.30 Eskişehir Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

15.00 Adana 01 FK-Kütahyaspor (Yeni Adana)

15.00 Balıkesirspor-Arkent Arnavutköy Belediyespor (Balıkesir Atatürk)

15.00 Karabük İdmanyurduspor-Ekinciler İskenderunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Menemen FK-Karacabey Belediyespor (Menemen İlçe)

15.00 Eminevim Ümraniyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Gölcükspor (11 Nisan)

15.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Somaspor (Yusuf Ziya Öniş)

15.30 Fethiyespor-Eyüpspor (Fethiye İlçe)

18.00 Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.30 52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK (Ordu 19 Eylül)

29 Ekim Perşembe:

13.30 Bitlis 1916 Spor-Metro Holding Kayserispor (Eren)

15.30 Gençlerbirliği-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Eryaman)

18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947 (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Prof. Dr. Fethi Heper)

KARS 36 SPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE: