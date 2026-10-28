Maç Sonuçları

Sonuçlar

Fethiyespor - Eyüpspor CANLI İZLE (Fethiyespor - Eyüpspor A SPOR canlı izle)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Fethiyespor ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. İki takım da adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Fethiyespor - Eyüpspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 15:21 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 16:24

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Kupada 3. tur maçında Fethiyespor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Saat 15.30'da başlayan ve Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

FETHİYESPOR - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ:

Fethiyespor: Miraç, Mert, Yusuf, Eray, İrfan, Kaan, Fatih, Okan, Kerem, Ramazan, Deniz

Eyüpspor: Moldovan, Anıl, El Yamiq, Talha, Arda, Hamza, Andre, Costa, Mete Kaan, Pintor, Barasi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ PROGRAMI

28 Ekim Çarşamba:

15.00 Adana 01 FK-Kütahyaspor (Yeni Adana)

15.00 Balıkesirspor-Arkent Arnavutköy Belediyespor (Balıkesir Atatürk)

15.00 Karabük İdmanyurduspor-Ekinciler İskenderunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Menemen FK-Karacabey Belediyespor (Menemen İlçe)

15.00 Eminevim Ümraniyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Gölcükspor (11 Nisan)

15.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Somaspor (Yusuf Ziya Öniş)

15.30 Fethiyespor-Eyüpspor (Fethiye İlçe)

18.00 Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.30 52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK (Ordu 19 Eylül)

29 Ekim Perşembe:

13.30 Bitlis 1916 Spor-Metro Holding Kayserispor (Eren)

15.30 Gençlerbirliği-H.Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Eryaman)

18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947 (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Prof. Dr. Fethi Heper)

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Fethiyespor 0-1 Eyüpspor
GOL | Fethiyespor 1-1 Eyüpspor
GOL | Fethiyespor 1-2 Eyüpspor

EN SON HABERLER

Fethiyespor - Eyüpspor CANLI İZLE (Fethiyespor - Eyüpspor A SPOR canlı izle)
Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kars 36 Spor'u yenerek 4. tura yükseldi! İşte maçın özeti
Corendon Alanyaspor, 12 Bingölspor'u 4 golle geçerek tur atladı!
Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat turladı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK, deplasmanda Etimesgut SK'yı yenerek üst tura yükseldi! İşte maçın özeti