Fethiyespor - Eyüpspor CANLI İZLE (Fethiyespor - Eyüpspor A SPOR canlı izle)

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Kupada 3. tur maçında Fethiyespor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Saat 15.30'da başlayan ve Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

FETHİYESPOR - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ:

Fethiyespor: Miraç, Mert, Yusuf, Eray, İrfan, Kaan, Fatih, Okan, Kerem, Ramazan, Deniz

Eyüpspor: Moldovan, Anıl, El Yamiq, Talha, Arda, Hamza, Andre, Costa, Mete Kaan, Pintor, Barasi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ PROGRAMI

28 Ekim Çarşamba:



15.00 Adana 01 FK-Kütahyaspor (Yeni Adana)



15.00 Balıkesirspor-Arkent Arnavutköy Belediyespor (Balıkesir Atatürk)



15.00 Karabük İdmanyurduspor-Ekinciler İskenderunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



15.00 Menemen FK-Karacabey Belediyespor (Menemen İlçe)



15.00 Eminevim Ümraniyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Gölcükspor (11 Nisan)



15.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Somaspor (Yusuf Ziya Öniş)



15.30 Fethiyespor-Eyüpspor (Fethiye İlçe)



18.00 Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor (Yeni Sakarya Atatürk)



20.30 52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK (Ordu 19 Eylül)



29 Ekim Perşembe:



13.30 Bitlis 1916 Spor-Metro Holding Kayserispor (Eren)



15.30 Gençlerbirliği-H.Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Eryaman)



18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947 (Recep Tayyip Erdoğan)



20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Prof. Dr. Fethi Heper)

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: