52 Orduspor-1461 Trabzon maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu heyecanı sürüyor. 52 Orduspor, sahasında 1461 Trabzon'u ağırlayacak. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmada takımlar, bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Futbolseverler, 52 Orduspor - 1461 Trabzon maçının yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, 52 Orduspor-1461 Trabzon maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

52 ORDUSPOR - 1461 TRABZON MAÇI HANGİ GÜN?

52 Orduspor ile 1461 Trabzon arasındaki mücadele 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmanın adresi Ordu'daki 19 Eylül Stadyumu olacak.

52 ORDUSPOR - 1461 TRABZON MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi kazanan takım, kupada 4. Eleme Turu'na adını yazdıracak.

52 ORDUSPOR - 1461 TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?

52 Orduspor - 1461 Trabzon karşılaşması A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

A SPOR CANLI İZLE

52 Orduspor - 1461 Trabzon maçını internet üzerinden takip etmek isteyenler, A Spor'un resmî canlı yayın sayfasına ulaşabilir.

A Spor canlı yayın bağlantısı: https://www.aspor.com.tr/webtv/canli-yayin