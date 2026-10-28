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52 Orduspor-1461 Trabzon maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi

52 Orduspor ile 1461 Trabzon, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda karşı karşıya geliyor. Saat 20.30’da başlayacak mücadele A Spor’dan canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte maçın tarihi, saati ve canlı izleme ekranı…

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 14:22 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 14:31

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu heyecanı sürüyor. 52 Orduspor, sahasında 1461 Trabzon'u ağırlayacak. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmada takımlar, bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Futbolseverler, 52 Orduspor - 1461 Trabzon maçının yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, 52 Orduspor-1461 Trabzon maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

52 ORDUSPOR - 1461 TRABZON MAÇI HANGİ GÜN?

52 Orduspor ile 1461 Trabzon arasındaki mücadele 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmanın adresi Ordu'daki 19 Eylül Stadyumu olacak.

52 ORDUSPOR - 1461 TRABZON MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi kazanan takım, kupada 4. Eleme Turu'na adını yazdıracak.

52 ORDUSPOR - 1461 TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?

52 Orduspor - 1461 Trabzon karşılaşması A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

A SPOR CANLI İZLE

52 Orduspor - 1461 Trabzon maçını internet üzerinden takip etmek isteyenler, A Spor'un resmî canlı yayın sayfasına ulaşabilir.

A Spor canlı yayın bağlantısı: https://www.aspor.com.tr/webtv/canli-yayin

ASpor CANLI YAYIN

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