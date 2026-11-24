Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, çıktığı 7 Süper Lig karşılaşmasının tamamından galibiyetle ayrılarak bordo-mavili takımda bunu başaran ilk yabancı çalıştırıcı oldu.

Trabzonspor'da 17 Eylül tarihinde göreve başlamasının ardından takıma bambaşka bir kimlik kazandıran Thomas Reis, takımın başında çıktığı ilk 7 Süper Lig karşılaşmasının tamamından galibiyetle ayrıldı.

KİMSE YAPAMADI

Takvim'de yer alan habere göre bugüne dek Vahid Halilhodzic, Hugo Broos, Shota Arveladze, Eddie Newton ve Nenad Bjelica gibi pek çok yabancı teknik adamla çalışan bordo-mavililerde hiçbir yabancı çalıştırıcı üst üste 7 galibiyet serisine ulaşamamıştı. Alman teknik adam bu sonuçla kulüp tarihinin en iyi yabancı teknik direktör başlangıcına imza atarken, kendi teknik direktörlük kariyerinin de en uzun galibiyet serisini elde etti.

LİSTEYE GİRDİ

Takvim'in haberine göre Thomas Reis'in yakaladığı bu kusursuz seri, yalnızca Karadeniz ekibinin tarihinde değil, Süper Lig'in 21. yüzyıl istatistiklerinde de özel bir yer edindi. Reis, 2000 yılından bu yana Türkiye'de üst üste en az 7 lig maçı kazanan yabancı teknik direktörler listesine girmeyi başardı. Listede Christoph Daum, Mircea Lucescu, Slaven Bilic ve Jose Mourinho gibi çok önemli isimler yer alıyor.

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Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde çıktığı 10 maçta 24 gol kaydetti.