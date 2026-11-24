Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Richarlison için yeniden fırsat doğdu. Tottenham'ın Brezilyalı golcü için bonservis beklentisini 10 milyon euro seviyesine çekmesi, bordo-mavilileri harekete geçirdi.

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Richarlison yeniden ulaşılabilir hale geldi. Sezon başında bordo-mavililerin tekliflerine rağmen yüksek bonservis beklentisi nedeniyle oyuncuyu bırakmayan Tottenham, geri adım attı. Fotomaç'ta yer alan habere göre İngiliz ekibinin, sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek Richarlison'dan ocak ayında bonservis geliri elde etmek istediği ve yaklaşık 10 milyon euro'luk teklifler karşısında masaya oturmaya hazır olduğu belirtildi.

MENAJERİNE HABER VERİLDİ

Roberto De Zerbi'nin gelecek planlarında bulunmayan 29 yaşındaki forvet Premier Lig kadrosunun dışında kaldı ve çalışmalarını Tottenham'ın ikinci takımıyla sürdürüyor. Richarlison bu sezon A takımda ligin ilk haftasında forma giydi. Premier Lig'de bir maçta 68 dakika sahada kalan Brezilyalı, gol veya asist üretemedi. Tottenham yönetimi de 1,84 metre boyundaki oyuncunun temsilcilerine kış döneminde ayrılığa kolaylık sağlayacağını bildirdi.

RAKAM DAHA DA DÜŞEBİLİR

Trabzonspor cephesi gelişmeleri yakından takip ediyor. Yazın Richarlison'la anlaşma noktasına gelen ancak Tottenham'ın yüksek talepleri sonrasında Franculino Dju yatırımına yönelen Fırtına, şartların önemli ölçüde değişmesi üzerine dosyayı yeniden açtı. Olası pazarlıklarda rakam 10 milyon euro'nun altına da düşebilir. Richarlison'un ayrılık kararı da kesin. Talipleri olan Paul Onuachu'nun takımdaki durumuna göre forvet transferi Trabzonspor'da netleşecek.

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Richarlison geçen sezon 43 resmi maçta 12 gol atarken, 5 asist yapmıştı.