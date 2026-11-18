Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Zenit maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmanı teknik ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışmasıyla tamamladı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.