Trabzonspor'un Avrupa'daki serisi sona erdi! Thomas Reis yönetiminde ilk yenilgi geldi

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup olarak Avrupa'daki ilk yenilgisini aldı. Lukas Kübler'in golüyle kazanan Alman ekibi, bordo-mavililerin Thomas Reis yönetimindeki 7 maçlık galibiyet serisine de son verdi.

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Alman ekibine galibiyeti getiren golü 14. dakikada Lukas Kübler kaydetti.

AVRUPA'DA İLK KEZ KAYBETTİ

Konferans Ligi'nde ilk iki maçını kazanarak 6 puan toplayan bordo-mavililer, Freiburg karşısında aldığı mağlubiyetle turnuvadaki ilk puan kaybını yaşadı. Alman temsilcisi ise bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti.

THOMAS REIS YÖNETİMİNDE İLK MAĞLUBİYET

Fatih Tekke'nin ardından takımın başına geçen Thomas Reis, Trabzonspor'un başında çıktığı ilk 7 karşılaşmanın tamamını kazanmıştı. Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yakalanan galibiyet serisi, Freiburg karşısında sona erdi. Alman teknik adam yönetimindeki bordo-mavililer, ilk yenilgisini yaşadı.

TRABZONSPOR'UN SIRADAKİ RAKİBİ CSKA SOFYA

UEFA Konferans Ligi'nin gelecek haftasında Trabzonspor, deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile karşı karşıya gelecek. Freiburg ise sahasında Hollanda ekibi Twente'yi ağırlayacak.



MAÇTAN NOTLAR

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Almanya'nın Freiburg takımını konuk eden Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, sol bekte kart cezalısı Cabral'ın yokluğunda Mustafa Eskihellaç'ı sahaya sürerken, yedek soyundurduğu Savic'in yerine Cenk Özkacar'ı, Melih Kabasakal'ın yerine de Mendy'yi sahaya sürdü.

Savic ve Ozan Tufan'ın ilk 11'de olmaması nedeniyle Muhammed Salah, sahaya kaptan olarak çıktı.

Trabzonspor'da UEFA listesine bildirilen isimlerden Dju, Aral Şimşir, Batagov, Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan sakatlıkları, Cabral da kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Ayrıca, oynama izinleri olmayan Malinovskyi, Okay Yokuşlu, Metehan Mimaroğlu, Umut Nayir ve Ali Habeşoğlu da kadroda yer almadı.

Eksik oyuncuların yokluğunda altyapıdan kaleciler Ahmet Doğan Yıldırım ve Erol Can Çolak'ın yanı sıra, Mustafa Kuzey Akçay, Ahmet Cemil Güren ile Oğuzhan Ertem kadroda yer aldı.

TARAFTAR, STADI DOLDURDU

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya ilgi gösterdi.

Tribünlerin önemli bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada Alman taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün bir kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.

Karşılaşma öncesi İspanya 2. Futbol Ligi'nde Andorra ile yapılan maçta rakip kaleciyle çarpıştığı pozisyonda hayatını kaybeden Tenerife'nin 30 yaşındaki İspanyol futbolcusu Jesus de Miguel Alameda için saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Eggestein'in ceza yayı gerisinden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

14. dakikada Grifo'nun sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Matanovic'in kafa vuruşunda, topu kaleci Onana, sağ tarafına doğru yatarak çeldi. Ancak altıpas içinde Kübler, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

21. dakikada Matanovic'in ceza alanı içinden şutunda, savunmaya çarpan topu kaleci Onana yatarak kontrol etti.

26. dakikada Salah'ın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest atışta, baraja çarpan top kornere çıktı.

29. dakikada Muçi'nin ceza alanı dışı sağ çaprazından sert şutunda, yerden de seken top direğin yanından auta gitti.

39. dakikada Kübler'in kullandığı serbest atışta, kaleci Onana sol tarafına yatarak topa sahip oldu.

41. dakikada Saviolo'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde topu kontrol eden Salah'ın sert şutunda, top üstten auta gitti.

43. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Eggestein'in pasında ceza alanı sol çaprazında Grifo'nun şutunda, top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

61. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı kornerde ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, altıpas içinde Salah'ın tamamlamak istediği topu kaleci Backhaus çıkarmayı başardı.

85. dakikada Salah'ın sağdan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top savunmada Makengo'ya çarparak kornere çıktı.

89. dakikada Muçi'nin ceza alanı dışından sert şutunda, top üsten auta gitti.

90+2. dakikada Nwaiwu'nun kafa ile indirdiği topla buluşan Salah'ın şutunda, kaleci Backhaus gol izni vermedi.

Freiburg, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

MAÇIN KÜNYESİ

Stat: Papara Park

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sander Saga (Estonya)

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkacar, Mustafa Eskihellaç (Dk. 88 Bouchouari), Fabinho, Mendy (Dk. 58 Ozan Tufan), Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu

Freiburg: Backhaus, Kübler (Dk. 87 Treu), Ginter, Lienhart, Makengo, Engelhardt, Eggestein, Irie (Dk. 73 Beste), Goto (Dk. 61 Suzuki), Grifo (Dk 61 Scherhant), Matanovic

Gol: Dk. 14 Kübler (Freiburg)

Sarı kartlar: Dk. 27 Saviolo, Dk. 53 Nwaiwu (Trabzonspor), Dk. 68 Eggestein, Dk. 81 Engelhardt, Dk. 84 Makengo (Freiburg)