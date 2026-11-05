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Trabzonspor'da penaltı itirazı! Onuachu yerde kaldı, hakem devam dedi

Trabzonspor-Freiburg karşılaşmasının 56. dakikasında Paul Onuachu ceza sahasında yerde kaldı. Bordo-mavililer penaltı beklerken hakem Kristo Tohver oyunu devam ettirdi.

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Trabzonspor'da penaltı itirazı! Onuachu yerde kaldı, hakem devam dedi

UEFA Konferans Ligi lig aşamasının 3. haftasında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Almanya temsilcisi Freiburg'u konuk etti.

Papara Park'ta oynanan karşılaşmanın 56. dakikasında bordo-mavili ekip penaltı bekledi.

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Paul Onuachu, Freiburg ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonun ardından yerde kaldı. Bordo-mavili futbolcular penaltı itirazında bulunurken tribünlerden de hakeme tepki geldi.

Ancak karşılaşmanın hakemi Kristo Tohver, Trabzonsporlu oyuncuların yoğun itirazlarına rağmen oyunu devam ettirdi. Pozisyonun ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

İŞTE O POZİSYON

#Freiburg #Paul Onuachu #Trabzonspor #Papara Park
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