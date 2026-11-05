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Paul Onuachu'dan Freiburg maçı sonrası açıklama: Bir forvet olarak ben de gol atmak istiyorum!

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Freiburg'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Paul Onuachu, maç sonrası konuştu.

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Paul Onuachu'dan Freiburg maçı sonrası açıklama: Bir forvet olarak ben de gol atmak istiyorum!

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Freiburg'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Paul Onuachu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren tecrübeli forvet, "Kaybetmemize rağmen bugün iyi bir maç oynadık. Takım kazandığı sürece benim için sorun yok ama tabii ki fırsat geldiği zaman ben de gol atmak isterim. Bir forvet olarak ben de gol atmak istiyorum. Herkes Salah gibi bir yıldızla çalışmak ister. O bir dünya yıldızı. Tecrübesiyle bize çok şey katıyor. (Penaltı pozisyonu hakkında) Arkamdan ittirildim ancak sonuçta nihai kararı verecek olan hakemdi." ifadelerini kullandı.

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