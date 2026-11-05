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Trabzonspor Freiburg'a takıldı! İşte Konferans Ligi'nde güncel puan durumu

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. İlk iki maçını kazanan bordo-mavililerin yenilgisi sonrası organizasyonda puan durumu yeniden şekillendi.

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Trabzonspor Freiburg'a takıldı! İşte Konferans Ligi'nde güncel puan durumu

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Trabzonspor, Freiburg'u ağırladı.

Turnuvadaki ilk 2 maçını kazanan bordo-mavililer, Alman ekibine 1-0 mağlup olarak 3. haftayı puansız kapattı.

Bu karşılaşmanın ardından UEFA Konferans Ligi'nde puan durumu güncellendi.

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU

36- Kauno Zalgiris 0 PUAN
35- Inter Escaldes 0 PUAN
34- Midtjylland 1 PUAN
33- KuPS 1 PUAN
32- Hearts 1 PUAN
31- Getafe 1 PUAN
30- Saburtalo 1 PUAN
29- Pafos 1 PUAN
28- Jablonec 1 PUAN
27- CSKA Sofya 1 PUAN
26- Kairat 2 PUAN
25- AGF 2 PUAN
23- Riga FC 2 PUAN
23- Egnatia 2 PUAN
22- Nordsjælland 2 PUAN
21- Lincoln 3 PUAN
20- Borac Banja Luka 3 PUAN
19- Thun 3 PUAN
18- Gent 4 PUAN
17- Braga 4 PUAN
16- Atalanta 4 PUAN
15- Kızılyıldız 4 PUAN
14- Universitatea Craiova 4 PUAN
13- Kopenhag 4 PUAN
12- Brighton 4 PUAN
11- Freiburg 6 PUAN
10- Hajduk Split 6 PUAN
9- STVV 6 PUAN
8- TRABZONSPOR 6 PUAN
7- Monaco 6 PUAN
6- Twente 6 PUAN
5- Brann 6 PUAN
4- Lugano 6 PUAN
3- Panathinaikos 6 PUAN
2- Ajax 6 PUAN
1- Mjällby 7 PUAN

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