UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Freiburg'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Batista Mendy, maç sonrası konuştu.

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Freiburg'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Batista Mendy, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren futbolcu, "Konferans Ligi'ne iyi başlamıştık ancak bugün kaybettik. 3 maçımız daha var. Önümüzdeki maça bakacağız, önümüzdeki maça kazanmak için çıkacağız. Takımım için sahada maksimum performans göstermeye çalıştım ama skor için yeterli değildi." ifadelerini kullandı.