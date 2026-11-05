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Batista Mendy'den Freiburg maçı sonrası açıklama: Skor için yeterli değildi!

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Freiburg'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Batista Mendy, maç sonrası konuştu.

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Batista Mendy'den Freiburg maçı sonrası açıklama: Skor için yeterli değildi!

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Freiburg'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Batista Mendy, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren futbolcu, "Konferans Ligi'ne iyi başlamıştık ancak bugün kaybettik. 3 maçımız daha var. Önümüzdeki maça bakacağız, önümüzdeki maça kazanmak için çıkacağız. Takımım için sahada maksimum performans göstermeye çalıştım ama skor için yeterli değildi." ifadelerini kullandı.

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