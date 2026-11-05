UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Freiburg'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Wagner Pina, maç sonrası konuştu.

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Freiburg'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Wagner Pina, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren oyuncu, "İyi bir maç oldu. İki taraf da kazanabilirdi. Zor olacağını biliyorduk. İlk 15 dakika hariç maçın hakimiydik. Golü bulabilsek farklı olabilirdi ama maalesef kaybettik. Biraz şans faktörü... Şans yanımızda değildi. Önümüzde önemli bir maç var. Artık tüm odağımız o maçı kazanmak üzerine olacak." ifadelerini kullandı.