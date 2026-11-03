Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral: Bu kulüp her zaman şampiyonluğun en önemli adaylarından biridir

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, bordo-mavili takımın şampiyonluk yarışındaki iddiasını vurgularken teknik direktör Thomas Reis ve futbolculara güvendiklerini belirtti. Saral, Freiburg maçı öncesi Avrupa hedeflerini de açıklarken TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun taraftarlarla ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, bordo-mavili ekibin her zaman şampiyonluğun en önemli adayı olduğunu söyledi.

Saral, bordo-mavili kulübün gündemine ilişkin yazılı açıklamasında takımın son dönemde ortaya koyduğu performanstan ve alınan sonuçlardan son derece memnun olduklarını belirtti.

Teknik direktör Thomas Reis'in göreve geldiği günden itibaren takıma olumlu hava kattığını ve iyi başlangıç yaptığını vurgulayan Saral, "Üst üste alınan 7 galibiyet de bunun sahadaki karşılığı oldu. Ancak henüz yolun başındayız ve önümüzde uzun bir sezon var. Başkanımız Ertuğrul Doğan önderliğinde Trabzonspor'un hedefleri bulunduğu her kulvarda en üst noktadır. Bu kulüp her zaman şampiyonluğun en önemli adaylarından biridir. Biz de yönetim olarak hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz. Aynı ciddiyet ve mücadeleyle maç maç ilerleyerek bu güzel gidişatı sürdürmek istiyoruz." dedi.

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasındaki Freiburg maçına ilişkin organizasyona iki galibiyetle başladıkları için memnun olduklarını aktaran Saral, "Ancak henüz yolun başındayız. Trabzonspor olarak Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Önümüzde Freiburg karşılaşması var. Güçlü ve kaliteli bir rakiple oynayacağımızın farkındayız ancak biz de takımımıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. Freiburg'u da mağlup ederek Avrupa'daki yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bir televizyon programında Trabzonspor taraftarlarına ilişkin gündeme getirdiği iddiaları da değerlendiren Saral, şunları kaydetti:

"Trabzonspor taraftarı, kulübümüzün ayrılmaz bir parçası ve en önemli değerlerinden biri. Köklü bir tribün kültürüne sahip olan taraftarlarımızın asılsız iddialarla hedef alınmasını veya farklı tartışmaların parçası haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Trabzonspor taraftarı gerektiğinde desteğini, gerektiğinde tepkisini özgür iradesiyle ortaya koyar. Bu iradenin herhangi bir kişi ya da yönetim tarafından yönlendirildiği iddiası gerçeği yansıtmaz. Herkesin bu konuda sorumlu ve özenli bir dil kullanması gerektiğine inanıyoruz. Biz yalnızca Trabzonspor'un başarısına odaklanıyoruz. Trabzonspor'un en büyük gücü her zaman camiası ve taraftarı olmuştur. Bugün takımımızın yakaladığı güzel bir ivme var ve bunu hep birlikte daha ileriye taşımak istiyoruz. Taraftarlarımızdan beklentimiz, sonuç ne olursa olsun takımlarına ve oyuncularımıza desteklerini sürdürmeleridir."