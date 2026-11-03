Trabzonspor Freiburg maçı hazırlıklarını sürdürdü!
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin 3. haftasında Papara Park’ta oynayacağı Freiburg maçı hazırlıklarını bugün 13.00’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Freiburg maçı hazırlıklarını bugün 13.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Ayrıca antrenman öncesinde Wagner Pina için doğum günü pastası kesildi.
Bordo-mavili ekip, hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.