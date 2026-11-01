Ertuğrul Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kulübün Olağan Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kulübün Olağan Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

"DÜNYA TRABZONSPOR'U KONUŞUYOR"



"3-4 yıllık planlama dememize rağmen değişim yapma durumunda kaldık. Başarılı bir geçiş süreci yarattık. Değerli hocamız ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Çok büyük mücadele verdiler. Benim ve onlar için stresli bir dönemli. Hızlı ve iyi bir geçiş yaptık. Şu an iyi gidiyoruz. İyi gitmenin dışında artık Türkiye değil dünya Trabzonspor'u konuşuyor. Sattığımız ve getirdiğimiz oyuncuları konuşuyor. Bu şehir isterse kimileri getirebileceğini gösterdi. Futbolcular Trabzon'a gelir ve çok mutlu olur. Her yerde Trabzonspor'u anlatıyorlar."



"KİMSENİN HATA YAPMA ŞANSI YOK!"



"Hem genç oyuncuları geliştirirken hem de yanındaki tecrübeli oyuncuların önemi fazlaydı. Trabzonspor ne yapacağını çok iyi biliyor. Benim de artık burada 8.yılım ve ben dahil olmak üzere kimsenin hata yapma şansı yok. Her yerde başarılı olmak zorundayız."

"HERKES RAHAT OLSUN!"



"Başarılı olunması için maddi manevi ne yapılması gerekiyorsa hepsi fazlasıyla yapılıyor. Herkes rahat olsun. Bu şehir bunu hak ediyor."

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

"Trabzonspor'un İstanbul'da arazisi olması lazım. Son olarak Arnavutköy'de 102 dönümlük bir arazinin tahsisi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlıyla başladı. Kulübümüzün bünyesine katacağız."

SCOUT SİSTEMİ HAKKINDA...



"Scout anlamında 4-5 bölgede birbirinden haberi olmayan ekiple çalışıyoruz. Her oyuncu için 4-5 rapor alınıyor ve hocamıza sunuluyor. Biz bir sistem kurduk ve sistemi devam ettiriyoruz."

"GEREKENİ YAPARIM!"



"Trabzonspor için çalışmaya devam ediyorum. Trabzonspor'un haklarını korumak için dimdik buradayım. Bizim kimseyle işimiz yok ama birinin benimle ya da kulübümle işi varsa gerekeni yaparım, açık açık söyleyeyim. Hiç geri adım yok, hep ileri. Trabzonspor yönetiminin iki hedefi var. Önümüzdeki 50 yılın ihtiyaçlarını karşılacak iki tane tesis yapmak. Hem Trabzon'da hem de İstanbul'da."