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Ertuğrul Doğan: Dünya, Trabzonspor'u konuşuyor | İZLE
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Ertuğrul Doğan: Dünya, Trabzonspor'u konuşuyor | İZLE

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı'nda çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Doğan'ın ifadeleri...

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