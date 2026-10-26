Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'tan Çaykur Rizespor maçı öncesi kadro açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Çaykur Rizespor maçı öncesinde rakibin tehlikesine dikkat çekerken yoğun fikstür ve kadro tercihleri hakkında konuştu. Reis, oyuncularının performansından memnun olduğunu ve güçlü yedek kulübesinin kendilerine avantaj sağladığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde bordo-mavili ekibin teknik direktörü Thomas Reis, karşılaşmaya ve takımının yoğun maç takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Thomas Reis, Çaykur Rizespor deplasmanının zorluklarına dikkat çekerken kadro tercihleri konusunda da değerlendirmeler yaptı.

"RİZESPOR'U DAHA TEHLİKELİ HALE GETİRİYOR"

Çaykur Rizespor deplasmanına hazır olduklarını belirten Thomas Reis, rakibinin sahasındaki sonuçlarına rağmen dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Reis, "En yakın deplasmana geldik. Hazır olduğumuzu sahada göreceğiz. Rizespor belki evinde puan kazanamadı ama bu durum onları daha tehlikeli hale getiriyor. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"BU DA ELİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR"

Yoğun maç takvimi nedeniyle oyuncularının zorlu bir süreçten geçtiğini belirten deneyimli teknik adam, kadro derinliğinin kendilerine avantaj sağladığını dile getirdi.

Reis, "Çok kısa bir süre içerisinde birçok maç oynadık. İyi bir kadromuz var. Değişiklik yapabiliyoruz. Bu da elimizi güçlendiriyor. Avrupa'da farklı oyuncularla oynayabiliyoruz. Oyuncularıma bu maçtan sonra 1-2 gün izin vereceğim. Ağır bir maç ve antrenman periyodundan geçiyorlar." dedi.

"BU TATLI BİR ZORLUK"

İlk 11 tercihlerinin kendisine ait olduğunu hatırlatan Thomas Reis, antrenmanlarda ve karşılaşmalarda oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti.

Bordo-mavili teknik adam, "İlk 11 benim kararım. Takıma da söylemeye çalıştım; maç öncesi toplantıda. Antrenmanlarda ve maçlarda tüm oyuncular iyi performans gösteriyor. Bu karar almamızı zorlaştırıyor ama bu tatlı bir zorluk. Yedek kulübemize bakınca da çok güçlü." şeklinde konuştu.