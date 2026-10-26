Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak mücadelenin canlı skorunu ve maçtan anlık gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak kritik mücadelenin canlı skorunu ve önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.



RİZESPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER



Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan, Mebude, Olawoyin, Laçi, Emrecan, Borelli.



Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Aral, Franculino.



RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü karşılaşacak. Rize'deki Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saati 19.00 olarak açıklandı. Karadeniz derbisi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



TRABZONSPOR DEPLASMANDA KAZANMAK İSTİYOR



Trendyol Süper Lig'de 16 puan toplayan Trabzonspor, 9. hafta öncesinde 4. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak hem puanını artırmayı hem de üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.



10 puanla 12. sırada bulunan Çaykur Rizespor ise sahasında oynayacağı karşılaşmayı fırsata çevirmek istiyor. Yeşil-mavililer, taraftarının desteğiyle güçlü rakibinden puan ya da puanlar almayı hedefliyor.



İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABETTE TRABZONSPOR ÖNDE



Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Süper Lig'de bugüne kadar 48 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 30'unu Trabzonspor kazanırken Çaykur Rizespor 9 galibiyet elde etti. Dokuz karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.



Türkiye Kupası karşılaşması da dahil edildiğinde iki ekip arasındaki resmi maç sayısı 49'a ulaşıyor. Tüm kulvarlardaki maçlarda Trabzonspor'un 31, Çaykur Rizespor'un ise 9 galibiyeti bulunuyor. Dokuz mücadelede eşitlik bozulmadı.



Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 100 gol atarken Çaykur Rizespor 46 golle karşılık verdi. İstatistikler, iki takım arasındaki rekabette bordo-mavili ekibin üstünlüğünü gösteriyor.